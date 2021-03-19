Soylu: "(Dereiçi köyündeki yangın) Afet bölgesi kararını aldık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu (2)"Hem hasarların karşılanmasında hem adım atılmasında hızlı ve çabuk davranacağız ve sizi mağdur etmeyeceğiz""Biz dün itibariyle İçişleri Bakanlığı olarak,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu (2)

"Hem hasarların karşılanmasında hem adım atılmasında hızlı ve çabuk davranacağız ve sizi mağdur etmeyeceğiz"

"Biz dün itibariyle İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD olarak burayı genel hayata etkinlik kararını aldık. Yani afet bölgesi kararını aldık"

"(Yusufeli ilçesi) Yeni bir şehir. Hem de alt yapısı en modern imkanlarla oluşan yepyeni bir şehir oluştu. Allah'ımıza şükürler olsun, bizim devletimizin gücü bunu yapmaya yeter, muktedirdir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu