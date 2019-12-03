Soylu: "Allah bizi size mahçup etmesin"
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Soylu: "Allah bizi size mahçup etmesin"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Gölbaşı Vilayetler Evi Emniyet Teşkilatı'nın engelli aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Engelli öğrencinin şarkı söylemesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve...

03.12.2019 22:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:59
Soylu:

3 Aralık etkinlikleri

Gölbaşı Vilayetler Evi

Emniyet Teşkilatı'nın engelli aileleri

İçişleri Bakanı 'nun konuşması

Engelli öğrencinin şarkı söylemesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve çocukları ile yemekte bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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: Soylu: "Allah bizi size mahçup etmesin"
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