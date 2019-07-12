Mansur Yavaş'tan sonra Tunç Soyer'den de "fotoğraflarımı kaldırın" talimatı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyedeki ofislere asılan fotoğraflarının çalışanların çocuklarının fotoğraflarıyla değiştirilmesini istedi. Tüm personele yazılı bir mesaj gönderen Soyer, "Temennim; çalışma odalarınızda benim fotoğraflarım yerine Ulu Önder Atatürk portresiyle birlikte sevgili çocuklarınızın fotoğraflarının asılı olmasıdır" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN SONRA TUNÇ SOYER DE TALİMAT VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye hizmet binalarındaki çalışma odalarına görevdeki başkanların fotoğrafının asılması uygulamasına son verilmesini istedi. Tüm belediye personeline yazılı bir mesaj gönderen Başkan Soyer, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli çalışma arkadaşlarım, birlikte çıktığımız bu yolda karşılaştığımız en zorlu ve kritik anlarda ihtiyaç duyduğumuz şey İzmir ve İzmirlilerin geleceğine ilişkin karar veriyor olmanın sorumluluğunu hatırlatacak çocuklar olmalı; çünkü gelecek onların ve gerçekte aldığımız her bir karar onlara ait. Ben de bu süreçte arkamda bir çift mavi göz ve çocuklarımızın gözlerindeki hep var olmasını istediğim pırıltının sorumluluğu ile çalışmalarımı heyecanla sürdürüyorum. Bu vesileyle temennim, çalışma odalarınızda benim fotoğraflarım yerine Ulu Önder Atatürk portresiyle birlikte sevgili çocuklarınızın fotoğraflarının asılı olmasıdır. Bu güç ve ilham bize yeter."

İLK TALİMAT YAVAŞ'TAN GELMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye birimlerine gönderdiği genelgeyle çalışma alanlarına kendisinden habersiz asılan fotoğraflarının kaldırılmasını istemişti. Yavaş imzasıyla 2 Temmuz 2019'da tüm birimlere, EGO-ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve bağlı şirketlere gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığım 08.04.2019 tarihinden sonra gerek tarafımdan yapılan gözlemler ve gerekse makamıma iletilen bilgilerden, Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde bilgim dışında bazı bürolarda fotoğraflarımın asıldığı anlaşılmaktadır. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesini önemle rica ederim" demişti.

Kaynak: İHA