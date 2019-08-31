Şov yıldızı Kim Kardashian'ın mayolu fotoğraflarına beğeni yağdı

31.08.2019 12:57

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şov yıldızı Kim Kardashian, mayolu fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak mayolu pozlarını paylaşan Kardashian, 2 milyon fazla beğeni aldı.

MAYOLU FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Gümüş rengi bir mayo tercih eden ünlü isim denizde çekildiği karelerle takipçilerini adeta mest etti. Kıvrımlı vücut hatlarıyla her daim dikkat çeken Kardashian'n peş peşe paylaştığı mayolu fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı. Kim Kardashian'ın Instagram hesabından 146 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

İşte Kardashian'ın Instagram'a damga vuran mayolu fotoğrafları...