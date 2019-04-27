Sosyetik Güzel Eda Taşpınar, Timsah Eti Yedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan manken Eda Taşpınar, yine yapacağını yaptı. İkoncan Taşpınar, gittiği Amerika'da bu kez de timsah eti yedi.

TİMSAH ETİ YEDİ

Cesur pozlarıyla çok konuşulan Eda Taşpınar, paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. İlginç tatları denemeyi seven Eda Taşpınar, geçen günlerde gittiği ABD'deki bir restoranda timsah eti yedi. Kızarmış timsah etini afiyetle yiyen Eda Taşpınar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

HAYVANSEVERLERDEN EDA TAŞPINAR'A TEPKİ

Eda Taşpınar, bu hareketiyle takipçilerinden ve hayvanseverlerden tepki gördü.

DAHA ÖNCE DE YAVRU YILAN BALIĞI YEMİŞTİ

Daha önce de bir tabak dolusu yavru yılan balığının da tadına bakan Eda Taşpınar, yıllar önce gittiği ABD'de de Meksika mutfağına özgü bir lezzet olan Chicatana karıncasını yiyerek, şaşkınlık yaratmıştı.