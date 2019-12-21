: Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan kış pozu!

21.12.2019 00:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:52

Fit vücuduyla dikkat çeken sosyetenin tanınmış ismi Eda Taşpınar'dan içleri ısıtacak pozlar geldi. Fransa'nın Başkenti Paris'te bulunan ünlü isim, farklı giyim tarzını yansıttığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

KIŞ AYINDA İÇ ISITAN POZLAR

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan ünlü ikoncan, derin yırtmaçlı, parçalı ve dikişli ilginç elbisesi ve ceketiyle kış ayında takipçilerinin içini ısıttı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyetik güzelin sosyal medya hesabındaki 2 fotoğraflık postu, kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri yorumlarında övgüler dizmeyi de unutmadı.





EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişlerdir. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır. Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür.

Haber Videosu