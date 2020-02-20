Sosyete bu haberi konuşuyor! Sevgilisi hamile ama kendisinden değil

20.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, "Sevgilisi Hamile Ama Kendisinden Değil!" başlıklı yazısı şöyle: & ;

"2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin, Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın hamile olduğunu yazmıştım geçen hafta.

Şimdi sıkı durun... Çiftle ilgili bundan daha da 'bomba' bir haberim var! Elaine Hanım'ın yaklaşık üç aydır karnında taşıdığı bebeğin babasının Mehmet Dereli olmadığını öğrendim!





SEVGİLİSİNİN TEKLİFİNE 'HAYIR' DİYEMEMİŞ!& ;





Evet; yanlış okumadınız. Mehmet Dereli'nin beş yıllık sevgilisi Elaine Fonseca hamile; ancak doğacak kızının babası Mehmet Bey değil! Fonseca, Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle kızına hamile kalmış.







Araştırınca öğrendim ki; 37 yaşındaki Elaine Hanım, artık anne olmak istemiş. Ancak Mehmet Bey de, bu yaştan sonra ne evlenmek, ne de baba olmak istemediğini söylemiş. En kötü gününde yanında olan sevgilisi, sperm bankasından çocuk sahibi olma teklifiyle gelince de 'Hayır' dememiş.











Mehmet Bey'in, nüfusuna almasa da sevgilisinin kızına 'babalık' yapacağına şüphem yok. Böyle vefalı bir sevgiliye ancak böyle bir jestle karşılık verilebilirdi."











Mehmet Dereli'nin, ilk eşi Esra Özkan'dan Emir, ikinci eşi Şebnem Dinçgör'den de Kerim adında iki oğlu var.