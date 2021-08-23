Sosyete bu aldatmayı konuşuyor! Kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını dronla takibe aldı
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Sosyete bu aldatmayı konuşuyor! Kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını dronla takibe aldı

Sosyete bu aldatmayı konuşuyor! Kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını dronla takibe aldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı sosyetik bir kadın, kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını dronla takibe aldı. Eşinin tüm aldatma anlarını saniye saniye kaydettiren sosyetik isim evleri ayırdı. Birliktelikleri örnek olarak gösterilen sosyetik bir çift, şimdilerde boşanma noktasına gelmiş.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Bir süredir araları limoni olan ve bu durumu ellerinden geldiğince saklamaya çalışan çiftin son yaşadıkları ajan filmlerine konu olacak cinsten. Sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan sosyetik kadın, kocasını bir otelin restoranında yabancı bir güzelle eğlenirken yakalamış..Fakat ne yakalama! Eşinin kendisini aldattığını düşünen sosyetenin gözde hanımefendisi, kocasını takibe almış ve bir drone ekibi kurmuş. Eşini dronla takip ettiren sosyetik güzel, restoranda eşini, yabancı bir güzel ile eğlenirken saniye saniye görüntületmiş. Daha sonra otel odasının balkonunda da eşini kayda alan bu sosyetik güzel, tüm aldatma görüntülerini kayıt altına almış..Tabii bu durum sonrası evlerini ayıran sosyetik çift, birbirlerine dava açmamış ama aldatma hikayesi şimdilerde tüm sosyetenin diline düşmüş..

Sosyete bu aldatmayı konuşuyor! Kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını dronla takibe aldı

Kaynak: Snob Magazin

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