Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi

Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi

Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki genç yarışmacı Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddiaları sosyal medyaya damga vurdu. Çoğu Twitter kullanıcısı sorunun kurgu olduğunu iddia eden paylaşımlar yaptı.

06.10.2019 11:18
Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi

Büyük ödülü kazanan Arda Ayten'in doğru cevapladığı 1 milyonluk sorunun kurgu olduğu iddiaları, sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yeni sezonda yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 12 soruyu doğru cevaplayarak bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

SORUNUN KURGU OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

"#milyonluksoru" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da gündeme oturan soru, çok sayıda kullanıcı tarafından da takdir edildi. Ancak bir grup kullanıcı, yarışmadaki sorunun kurgu olduğu paylaşımlarını yaptı.

İşte 1 milyonluk soru ve sonrasında yapılan paylaşımlar;

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak

INSTAGRAM'DA FENOMEN OLDU

1 milyonluk final sorusunu cevapladı ve büyük ödülü kazanarak bir ilke imza attı. Sosyal medyada fenomen olan Ayten'in takipçi sayısı bir anda yükselişe geçti. Ayten aynı zamanda 1 milyonluk soruyu açtıran 3. kişi oldu.

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YORUMLAR (37)

  • ÇELİK:
    Milyonluk sorunun sezon finaline denk gelmesi, sunucunun değişmesi, sorulan sorunun İstiklal Marşı olması ve ilk defa bir milyonun kazanılması ELBETTE Kİ KURMACA.
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  • 18 YILLIK İKTİDARIN A HABER ATV TRT:
    SENARYOLARINDAN BiRiNi DAHA iZLEDiK MAALUM YAKIN Bi ZAMANDA ABD ASKERLERiNiN FIRATTAKi VARLIKLARINI KORUMA AMACLI GARiBAN YOL iZ BiLMEZ TüRK MEHMETCiGiM AFRiNDE OLDUGU GiBi FIRATA SüRüLECEK OYSA SEHiD VERECEGiZ CüNKi ABD SAG KOLU YPG PUSUDA HAL BöYLE OLUNCADA ATV BOS DURURMU VER Bi MEHTTER DiKiS TUTMAZSSA OLMADI VER BiR MiLYON TL CAKMA Bi SORU DUYGU SöMüRüLüGü ALSIN BASINI GiTSiN
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  • LAZOSKİ:
    Bir kadin vardi ilk o artırmıştı 1 milyonluknsoruyu ona berbat soru buna kolay soru bildigin kurgu cocuga demişlerdir su kadar para verek doye
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