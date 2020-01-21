Esra Erol'da akılalmaz olay! Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı
23 yaşındaki Recep Özsoy, sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçtığını söyledi. Eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyen Özsoy, tutunacak tek dalının eşi Hülya olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.
Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da programına katılarak yardım istedi. Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.
İNTERNETE İSYAN ETTİ
4 aydır kayıp olan eşini aramak için ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi. İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı A.Y.'nin yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.
Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve A.Y. isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da A.Y. isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı. Eşinden boşanmak istemeyen Recep Özsoy, affetmeye hazır olduğunu, tutunacak tek dalının eşi Hülya olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. İzleyicilerden gelen ve sosyal medyada paylaşılmış videoyu canlı yayında izleyince Özsoy, adeta darmadağın oldu.
BİRLİKTE OLDUKLARINI DOĞRULADI
İddiaların odağındaki isim A.Y. canlı yayına bağlanarak, Hülya Özsoy ile birlikte olduğunu doğrulayarak kendi aralarında söz yaptıklarını dile getirdi. Recep Özsoy'un eşi Hülya Özsoy ve birlikte kaçtığı A.Y.'nin nerede olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
Haber Videosu: Esra Erol'da akılalmaz olay! Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı
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