1 Çocuk Babası Adam, Sosyal Medya Hesabından "Elveda, Allah'ım Sen Affet" Yazıp İntihar Etti
Zonguldak'ta 1 çocuk babası adam, sosyal medya hesabından "Elveda. Allah'ım sen affet" yazılı paylaşımda bulunup intihar etti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ahmet E. (37), sosyal medyadan "Elveda. Allah'ım sen affet" yazılı paylaşım yapıp, kendini iple asarak yaşamına son verdi.
İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU
Olay, sabah saatlerinde Üçköy'de meydana geldi. Ereğli Sanayi Sitesi'nde bir firmada işçi olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet E., sabah sosyal medya hesabından 'Elveda. Allah'ım sen affet' yazılı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı gören Ahmet E.'nin yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları Ahmet E.'yi tavana iple asılı halde buldu. Ahmet E.'yi asılı olduğu yerden indirenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibi Ahmet E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde kimsenin olmadığı sırada intihar eden Ahmet E.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Üçköy köyü azası Ahmet E.'nin cenazesi bugün köyde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
-
Amin canına kıydı da herkes biliyor yokluktan kıydı sizde korkup yazmıyorsunuz i sanlar sıkıntıda emin olun yokluktan allah kabul etmesin bunları bu duruma getiren yoneticilereCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Nereye gidiyor bu toplum böyle ya? Allah bilir ne derdi vardi, ama ölüm cözüm degil! Hayattaysan kaderini degistirebilirsin, öldünde noldu, ya cocugun babasiz kaldi. Yazik ya.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bizleri Bu Hale Sokanların Allah Belasını Versin!Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır