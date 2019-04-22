1 Çocuk Babası Adam, Sosyal Medya Hesabından "Elveda, Allah'ım Sen Affet" Yazıp İntihar Etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ahmet E. (37), sosyal medyadan "Elveda. Allah'ım sen affet" yazılı paylaşım yapıp, kendini iple asarak yaşamına son verdi.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Üçköy'de meydana geldi. Ereğli Sanayi Sitesi'nde bir firmada işçi olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet E., sabah sosyal medya hesabından 'Elveda. Allah'ım sen affet' yazılı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı gören Ahmet E.'nin yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları Ahmet E.'yi tavana iple asılı halde buldu. Ahmet E.'yi asılı olduğu yerden indirenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibi Ahmet E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde kimsenin olmadığı sırada intihar eden Ahmet E.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Üçköy köyü azası Ahmet E.'nin cenazesi bugün köyde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA