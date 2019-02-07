Sosyal Medyadaki Asılsız İddialara Kilis Belediyesinden Tepki

Kilis Belediyesi tarafından Sosyal Medya üzerinden yapılan asılsız suçlamalar ile ilgili açıklama yapıldı.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Alınan hizmetlerin ödemesini yapmıyor gibi asılsız ithamlar ortaya atıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle sürdü,"Öncelikle yapılan iş şahsa ait bir iş değildir. Yapılan iş için Panorama reklam firması ile anlaşmaya varılmış ve yapılan işin ödemesi o firmaya eksiksiz olarak yapılmıştır. Panorama reklama alt yüklenici olarak iş yapmış olan diğer reklam firması alacağını ana yüklenici firmadan talep etmesi gerekirken sosyal medyadan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kilis Belediyesi paramı vermedi gibi söylemlerde bulunmaktadır. Ödeme anlaşma yapılan firmaya yapılır. Şimdiye kadar ne bir şahsın nede bir firmanın belediyemizde alacağı kalmamıştır. Kurumumuz anlaşma yaptığı firmanın malzemeyi nereden aldığı, kimden aldığıyla veya kaç işçi çalıştırıldığıyla ilgilenmez önemli olan bizim için işin zamanında ve eksiksiz ve şartlara uygun olarak yapılmasıdır. İftira atan şahıs iş yaptığı firmadan parasını alamayınca neden muhatabı olmayan kurumu ve şahsı suçlamayı tercih ettiğini anlamış değiliz. Bu konu ile ilgili her türlü yasal haklarınızı kullanabilirsiniz. Belediye ve temsil eden şahıs olarak maddi ve manevi haklarımız İçin tüm yasal yolları kullanacağımızı bildirmek isteriz" ifadesi kullanıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA