Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten 21 gündür haber alınamıyor

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten 21 gündür haber alınamıyor

Zonguldak'ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten 21 gündür haber alınamıyor. Ailesi 23 yaşındaki oğullarının hayatından endişe duyduklarını açıkladı.

02.09.2019 16:45
Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten 21 gündür haber alınamıyor

ZONGULDAK'ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e giden ve 21 gündür haber alınamayan Mutlu Kıyar'ın (23) hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Mutlu Kıyar, iddiaya göre sosyal medya üzerinden İzmir'de yaşayan Y.G. isimli genç kızla tanıştı. Y.G. ile telefon üzerinden ailesini de tanıştıran Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos'ta babasına "Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir'e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir'e giden Mutlu Kıyar, daha sonra babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" dedi. Baba Mustafa Kıyar, oğlundan bir daha haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

TELEFONU KAPALI

21 gündür oğlundan haber alamadıklarını anlatan Mustafa Kıyar, "Mutlu ile en son o zaman görüştük. Mutlu'dan haber alamıyoruz kayıplara karıştı. Telefonu kapalı. Kız arkadaşının da numarası var onu da aradık o da kapalı. Polis, jandarma ve yetkili birimlerden Mutlu'nun bulunması için yardım istedik. Onlar da araştırıyor. Ne kızdan ne de çocuktan 21 gündür haber alabiliyoruz" dedi.

Çocuklarının hayatından endişe duyduklarını belirten Baba Kıyar, görenlerin polise veya jandarmaya haber vermesini istedi.

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten 21 gündür haber alınamıyor
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • HATAYLI:
    bu zamanda kızlara bile güven yok organizeli organ mafyası bile olabilir eskiden çocukken anne ve babamız bize şöyle derdi anne bebanız sizi bekliyor derse sakın ğitmeyin şimdi bu nasihatlar büyük adam içinde ğeçerli bilmediğiniz kişilere sakın gitmeyin yazık k
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • CAMİDE ATATÜRK:
    Atatürk devlet adamıdır, camiler dini mekanlardır ve din konuşulur. Türkiye lâik bir devlettir, bu sebeple dini mekanda devletle alâkalı işlerin ve şahısların konuşulması yönetim yapısına ve yasalara uygun deildir
    Cevap Yaz 7 12 Yayından Kaldır
  • ELBETTTTTTEEEEEE:
    haber ne diyor sen ne zırvalıyorsun. , , , . . sus zaten etraf gergin, , , ARMUT KAFA, , ,
    6 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.