Sosyal medyada 'köprüde halat koptu" söylentisini yayanlara inceleme başlatıldı

26.09.2019 23:19

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilişkin bir fotoğraf paylaşılmış, "köprüde halat koptu" iddiaları yayılmıştı.

Söz konusu paylaşım kamuoyunda tepki çekerken, ortaya atılan o fotoğraf üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından açıklama yapılmış "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denmişti.

DEDİKODU YAYANLARA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Twitter'dan yayılan fotoğraf üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce, köprünün zarar gördüğü dedikodularını yayanlara yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden yayılan dedikodu üzerine çok sert tepki göstererek "Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu' Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.