Sosyal medyada başlayan gerginlik, demir sopalı kavgaya dönüştü
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Sosyal medyada başlayan gerginlik, demir sopalı kavgaya dönüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Esenyurt'ta bir süredir sosyal medyada gerginlik yaşayan 2 aile, sokakta karşılaşınca birbirlerine demir sopa ve keserlerle saldırdı. Parke taşlarını da sökerek birbirine fırlatan taraflar, çevredekiler tarafından güçlükle durduruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta Suriyeli 2 aile arasında bir süre önce sosyal medyada gerginlik yaşanmaya başladı. Taraflar, Merkez Mahallesi'nde, yol ortasında karşılaşınca da kavgaya tutuştu.

PARKE TAŞLARINI SÖKTÜLER

Araçlarından aldıkları demir sopa ve keserleri kullanan taraflar, parke taşlarını da söküp birbirlerine fırlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Sosyal medyada başlayan gerginlik, demir sopalı kavgaya dönüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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