Sosyal medyada başlayan gerginlik, demir sopalı kavgaya dönüştü

İstanbul Esenyurt'ta bir süredir sosyal medyada gerginlik yaşayan 2 aile, sokakta karşılaşınca birbirlerine demir sopa ve keserlerle saldırdı. Parke taşlarını da sökerek birbirine fırlatan taraflar, çevredekiler tarafından güçlükle durduruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.