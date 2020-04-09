Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi Karantinada olan kadınların başlattığı vücuda yastık bağlayarak poz verme akımına uyan şarkıcı Ebru Polat, farkını ortaya koyarak vücuduna battaniye bağlayarak kamera karşısına geçti.

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve pandemi olan ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle 88 binden fazla insan hayatını kaybetti. Virüsten korunmak için evlerinden çıkmayan ünlü isimler ise sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan akımda büyük bir yastığı kemerle beline bağlayan kadınlara son olarak Ebru Polat da dahil oldu.

VÜCUDUNA BATTANİYE SARIP POZ VERDİ

Dünyada etkili olan akımlardan birisi ise Quarantine Pillow Challenge oldu. Akıma uyan sosyal medya kullanıcıları yastık ve kemer takarak çekildikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladılar. Salgından dolayı evinde olan şarkıcı Ebru Polat ise yastık yerine bir vücuduna battaniye sardı. Eline dünyaca ünlü marka çantasını alarak poz veren şarkıcı "Buda benim akımım... Battaniye ile yapıyorum var mı bir diyeceğiniz" dedi.