Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı

27.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:59

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Kimi zaman attığı siyasi tweetlerle dikkat çeken Trump, son dönemde photoshop ile yaptığı görsellere bir yenisini daha ekledi. Trump bu defa Twitter hesabından kendi suratının olduğu Rocky'nin fotoğrafını paylaştı.

MEŞHUR ZAFER POZUNA KENDİ SURATINI KOYARAK PAYLAŞTI

Daha önce DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeğe photoshop ile madalya taktığı fotoğrafı paylaşan Trump, bu defa unutulmaz boks filmi Rocky'nin başkarakteri Rocky Balbao'nın meşhur zafer pozuna kendi suratını koyarak paylaştı.

ALAY KONUSU OLDU

Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan tweet ABD gündeminde alay konusu oldu. Çoğu Twitter kullanıcısı Trump'ın şişman fotoğraflarını paylaşarak ABD Başkanı'nı tiye aldı.