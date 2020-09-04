Sosyal Medya Uzmanı Muzaffer Göçmen, Instagram'da Mavi Tik Almayı Anlattı! Sosyal medya'da adından sıkça söz ettiren Muzaffer Göçmen, son zamanlarda mavi tik hizmetini açan Instagram'ın nasıl hızlı bir şekilde mavi tik alınabileceğini anlattı

Müzik dünyasında birçok sanatçının sosyal medyasını yöneten ve aynı zamanda çeşitli meslek gruplarındaki tanınmış insanlara Instagram'da mavi tik desteği sağlayan Muzaffer Göçmen yeni taktiklerini şöyle anlattı. "Amacımız sadece tanınmış kişilere mavi tik almak değil, onu zaten kolaylıkla yapıyoruz, amacım en düşük bütçeyle her kesime herkese mavi tiki sağlamak, bu konuda çok sağlam PR yatırımı yaptık diyebiliriz. Mavi tik için müşterilerimiz genelde hep Instagram üzerinden bize ulaşmaktalar. Bu konuda hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz, son bir ay içerisinde 8'den fazla kişiye mavi tik aldırdık. Zaten mavi tik aldığımız bazı müşterilerimiz, kendilerini referans olarak paylaşabilirsiniz demekteler. İzin veren müşterilerimizi Instagram profilimizde paylaşmaktayız. Burada en önemli olan unsur, kişi hakkında bir çok ulusal gazetede haber çıkarttırıyoruz, ve Instagram'a başvuru yapmadan önce kişiyi Instagram medya panelimiz üzerinden başvuru yapıyoruz. Zaten orada ki yetkililer o kişinin alıp alamayacağını bize bildirdiği için, alamayacaksak yeterlilik seviyesine çekip, tekrardan başvurup, genelde mavi tik alma işlemini sağlamış oluyoruz." diye ifade etti.