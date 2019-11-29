Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu nişanlısı Burak Yırtar'la barıştı

29.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:45

Yaptığı tiplemeler ve çektiği videolarla kısa sürede fenomen olan ve daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda kendine rol bulan komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz günlerde Burak Yırtar'la ayrılmıştı. Sakallığıoğlu paylaştığı bir fotoğrafla nişanlısı ile barıştığını duyurdu.

BİRLİKTE OLDUKLARI VİDEOYU SİLMİŞTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan 2. Sayfa programında, Geçtiğimiz nisan ayında nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. İlk filmi Zengo için gün sayan ve vaktinin büyük bir kısmını filmi için çalışarak geçiren Sakallığlu'nun sevgilisiyle arası açılmış, ayrılık kararı alan Sakallıoğlu, Yırtar ile YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videosunu silmişti.

"SEVİNDİREN PAYLAŞIM"

Haberlere bir süre sessiz kalan ve açıklama yapmayan ünlü fenomen, dün akşam 3 milyonu aşkın takipçisine büyük bir sürpriz yaptı. Sakallıoğlu,ayrıldığı söylenen nişanlısı ile fotoğrafını paylaşarak altına duygusal bir not düştü.

"SENİ TANIDIĞIMA MEMNUN OLDUM"

Ünlü komedyen, "Birliktelik. İşte bu kelime bu çağda yazıldığı kadar kolay değil. Çok kalabalık her yer ve herkesin de bir fikri var. Onca sesin içinde iki kişinin sadece birbirini duymaya gayret ederek birbirini sevmesi kolay değil. 'Bir olmak' bu yaşadıkça öğreniliyor. Aşkın en güzel hali şu; kişi önce kendini sonra karşısındakini tanıyor. Seni tanıdığıma memnun oldum. Seni sen halinle beni ben halimle sevmeyi başardığımız günler, aylar, yıllarımız olsun." paylaşımıyla sevenlerini mutlu etti.

Ünlü fenomen sildiği söylenen nişanlısı ile olan videosunu tekrar aktif hale getirdi.