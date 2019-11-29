Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu nişanlısı Burak Yırtar'la barıştı
Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz hafta ayrıldığı nişanlısı Burak Yırtar'la barıştığını yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yaptığı tiplemeler ve çektiği videolarla kısa sürede fenomen olan ve daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda kendine rol bulan komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz günlerde Burak Yırtar'la ayrılmıştı. Sakallığıoğlu paylaştığı bir fotoğrafla nişanlısı ile barıştığını duyurdu.
BİRLİKTE OLDUKLARI VİDEOYU SİLMİŞTİ
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan 2. Sayfa programında, Geçtiğimiz nisan ayında nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. İlk filmi Zengo için gün sayan ve vaktinin büyük bir kısmını filmi için çalışarak geçiren Sakallığlu'nun sevgilisiyle arası açılmış, ayrılık kararı alan Sakallıoğlu, Yırtar ile YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videosunu silmişti.
"SEVİNDİREN PAYLAŞIM"
Haberlere bir süre sessiz kalan ve açıklama yapmayan ünlü fenomen, dün akşam 3 milyonu aşkın takipçisine büyük bir sürpriz yaptı. Sakallıoğlu,ayrıldığı söylenen nişanlısı ile fotoğrafını paylaşarak altına duygusal bir not düştü.
"SENİ TANIDIĞIMA MEMNUN OLDUM"
Ünlü komedyen, "Birliktelik. İşte bu kelime bu çağda yazıldığı kadar kolay değil. Çok kalabalık her yer ve herkesin de bir fikri var. Onca sesin içinde iki kişinin sadece birbirini duymaya gayret ederek birbirini sevmesi kolay değil. 'Bir olmak' bu yaşadıkça öğreniliyor. Aşkın en güzel hali şu; kişi önce kendini sonra karşısındakini tanıyor. Seni tanıdığıma memnun oldum. Seni sen halinle beni ben halimle sevmeyi başardığımız günler, aylar, yıllarımız olsun." paylaşımıyla sevenlerini mutlu etti.
Ünlü fenomen sildiği söylenen nişanlısı ile olan videosunu tekrar aktif hale getirdi.
Haber Videosu: Yasemin Sakallıoğlu, ayrıldığı nişanlısı ile barıştığını duyurdu!
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birde bu çıktıCevap Yaz Yayından Kaldır
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bunların evliliği uzun sürmez şimdiden sarsıntı başladıysaCevap Yaz Yayından Kaldır
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3 gündür ağlıyordum iyi barismislar , ben bu kadını hayatımda ilk defa görüyorum kim ki bu?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Vallah bu habara çok ihtiyacımız vardı ziraaa koyunlarımız yemeden içmeden kesilmişti camışlarımızda aynıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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vallahide billahide ilk defa görüyorum sokaktan adam toplayıp ünlü diye kakalamaya başladınız artık millete:)))))Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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HERKESE HAYIRLI CUMALAR DİLERİM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah Allah aslı ve cuma kutlaması kafana bişey düştü heralde iyimisin yavrum sen bi bak bakiyim bana aaaaaaa kafası gitmiş bunuuuunnnn:)))))2 Yayından Kaldır
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