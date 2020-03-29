Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
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Murat Övüç, Türkiye, Magazin

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

Netflix Türkiye, son günlerin popüler sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün paylaşımının ardından hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirdi.

29.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:30
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

Son günlerde paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Murat Övüç'un ilginç üslubu dünyanın en büyük dijital platformunun da dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, koronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri' talebinde bulundu. Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

NETFLİX AÇIKLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Bunun üzerine Netflix Türkiye, sosyal medya hesaplarındaki açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" olarak değiştirdi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Beyoğlu'nda otel ve restoran işleten Övüç, yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

Asıl mesleği medyumluk olan Murat Övüç, sosyal medya fenomenleri arasında popülerliğiyle biliniyor. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlü isimler de yer alıyor.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

Haberin Videosu:

Fenomen Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

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