Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk, Bebeğini Kucağına Aldı
Doğum için birkaç ay önce Amerika-Florida'ya giden Eylül Öztürk, bebeğini kucağına aldı. Sosyal medya fenomeni bebeğine Alex ismini verdi.
Doğum için birkaç ay önce Amerika-Florida'ya giden Eylül Öztürk, doğum yaptı. Bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Alex adını verdi.
"BEBEĞİMİZ GAYET SAĞLIKLI"
İkili, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Doğum sonrası Eylül Öztürk, "Sevgili arkadaşlar çok yorucu bir 28 saat geçirdim. Mahvoldum, öldüm öldüm dirildim ama bebeğimiz gayet sağlıklı. Ben gayet sağlıklıyım. Arada Kenan baygınlık geçiriyor gibi olsa da o da sağlıklı. Arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlısınız, en kısa zamanda sizlerle olacağım. Bebeği görmeniz lazım, çok tatlı. Bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (5)
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Oraya gittise kalsin oradaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sözde vatansever bunlar aslında hainin ta kendisiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Şu cennet vatanımıza sığamadınız gitti ne işin var ecnebinin ülkesinde...Cevap Yaz 8 Yayından KaldırOĞUZ: Kardes sonradan gorme olursa bir insan uzayda bile dogum yapar...4 Yayından Kaldır
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bunuda fenomen yapan ne biliyim..Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır