Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü
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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü

15.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:41

Sansasyonel açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni ve Youtuber Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Özaslan'a kullanıcılar, "Bu kim" yorumlarında bulundu.

Instagram'dan yaptığı sansasyonel açıklamalarla sosyal medya kullanıcılarının sık sık diline düşen fenomen isim Duygu Özaslan, Youtube kanalı için Alp Kavasoğlu'nun kendisine makyaj yaptığı bir video çekti.

KULLANICILAR TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Makyajının ardından büyük bir değişim yaşayan Duygu Özaslan, fotoğrafını "Elizabeth Taylor ilhamlı makyaj. Bayıldım bayıldım beni acilen o döneme ışınlayın" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinin tanımakta güçlük çektiği Özaslan, binlerce beğeni alırken, art arda "Bu kim" yorumları aldı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü
Haber Yorumları (4)
MURAT: El üstünde tutacaklarınız bilim adamları , yazarlar, düşünürler, şairler doktorlar ya da bu topluma ve insanlığa adam gibi faydası olanlar olsun , tıklama sayesinde ne yaptığını anlamadığım kişilerin bu derece gündeme gelmesinden çok rahatsız oluyorum.
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YOK ARTIK: Ama hala çirkin ve soğuk. Manasız bakışları var çünkü.
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ANONİM: Bizimkiler benim odayı boyadıgında bende tanıyamamıştı odamı
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