Sosyal medya fenomeni Bianca Devins, takipçisi tarafından vahşice öldürüldü

ABD New York'ta yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, erkek arkadaşı olduğunu söylenen takipçisi tarafından feci şekilde öldürüldü. İsmi açıklanmayan katil Devins'in cansız bedenini parçalayarak fotoğrafını, "Bunun için özür dilerim. Yer kürede başka birini bulacaksın." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

ÖLÜM HABERİ TAKİPÇİLERİNİ YASA BOĞDU

Olay ABD'nin New York şehrinde yaşandı. Polise bir adamın intihar etmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen ve vücuduna bıçakla çizikler atan adam ile karşılaştı. Polisin intihardan vazgeçirdiği adam ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine polis genç sosyal medya fenomeni Bianca Devins'ın parçalanmış cansız bedenine ulaştı. Polis, katilin genç kızın parçalanmış cansız bedeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladığını ortaya çıkardı. Genç sosyal medya fenomeninin ölüm haberi ise takipçilerini yasa boğdu.