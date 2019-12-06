: Sosyal medya, Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun

06.12.2019 07:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:05

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir 4 Aralık'ta evinin önünde katil zanlısı Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak hayata gözlerini yummuştu. Ceren eğer yaşasaydı bugün 21. yaşına ayak basmış olacaktı.

Özdemir okuldaki arkadaşlarına doğum günü için 'kutlayın yeter' demişti. Ceren'in bu sözlerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor.

ARKADAŞINA "DOĞUM GÜNÜMDE BENİ UNUTMAYIN YETER" DEMİŞTİ

Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası Ceren'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş "Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 6 Aralık da onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" ifadelerinde bulunmuştu.

SOSYAL MEDYA CEREN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLUYOR

Vahşice katledilen Ceren Özdemir'in doğum günü olan 6 Aralık tarihinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı genç kızın doğum günü kutladı. #Unutmayacağız ile başlatılan doğum günüetiketine çok sayıda duygusal mesaj yazıldı.

İşte o mesajlardan bazıları:

NE OLMUŞTU?

4 Aralık günü 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.

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