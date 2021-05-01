Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işlendi. Koca'nın koronavirüs ve aşı açıklamalarına göndermede bulunan skeç sosyal medyada gündeme oturdu.

Show TV'de yayımlanan 'Güldür Güldür Show' programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göndermede bulunan skeci sosyal medyanın gündemine oturdu.

'AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?'

Skeçte Onur Atilla'nın canlandırdığı Koca, "Aşılar ne zaman gelecek" sorusuna, "Anlaştığımız tarihte"; "Hangi ülkelerden" sorusuna "Anlaştığımız ülkelerden" yanıtını veriyor.

"Aşılar herkese yapılacak mı sorusuna" ise, "Evet" cevabını veren Koca, "Ne zaman yapılacak"ı ise "Sırası geldiğinde" diye cevaplıyor.