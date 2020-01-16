: Sosyal medya bu kadının feryadını konuşuyor! 'Tecavüze uğradım, kimsem yok, yardım edin'

16.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:49

Antakya'ya tatile giden Meryem isimli 28 yaşındaki genç kadın, 2 kişinin tecavüzüne uğradı. Sanıklardan şikayetçi olan genç kadın yaşadığı süreci Twitter'dan paylaşıp yardım isteyince gündeme oturdu.

28 yaşındaki Meryem 13 Ağustos 2019 tarihinde bayram tatili için Antakya'ya gitti. Burada 2 kişinin tecavüzüne uğradı. Konyaaltı Polis Karakolu'na giderek şikayetçi olan genç kadın, ifadesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yürümekte bile zorlanarak hastaneye ulaşan genç kadında tecavüze bağlı yırtıklar tespit edildi ve bu raporlaştırıldı.

DAVAYA AVUKATSIZ KATILDI

Meryem olayın ardından İstanbul'a ailesinin yanına döndü. Babasını 2016 yılında kanserden kaybeden Meryem, annesinin de lenfoma kanseri olduğunu öğrenince yaşadıklarını ondan sakladı. 15 Ocak çarşamba günü olaya ilişkin ilk duruşmaya avukatsız ve yalnız başına katılan Meryem, zanlı avukatlarının sözlü tacizine uğradı.

GENÇ KADININ FERYADI

Genç kadın yaşadığı süreç sonrası 'kendini çok yalnız' hissettiğini belirterek olanları sosyal medyadan paylaşıp, bir sonraki duruşmasında herkesten destek istedi. Meryem'in anlattıkları sonrasında bir çok avukat gönüllü olarak avukatlığı üstlenmeyi önerirken, psikolojik yardım önerenler de oldu. İşte Meryem'in herkesi sarsan o paylaşımları:

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