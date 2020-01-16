Sosyal medya bu kadının feryadını konuşuyor! "Tecavüze uğradım, kimsem yok, yardım edin"
Twitter'da Meryem isimli bir kullanıcı, tatil için gittiği Antakya'da tecavüze uğradığını, annesinin de kanser hastası olması nedeniyle tecavüz olayından kimseye bahsedemediğini, avukatının ve kendisini destekleyen kimsenin olmadığını söyledi. Genç kadın ayrıca tecavüz edenlerin iş adamı olduğunu dile getirdi.
Antakya'ya tatile giden Meryem isimli 28 yaşındaki genç kadın, 2 kişinin tecavüzüne uğradı. Sanıklardan şikayetçi olan genç kadın yaşadığı süreci Twitter'dan paylaşıp yardım isteyince gündeme oturdu.
28 yaşındaki Meryem 13 Ağustos 2019 tarihinde bayram tatili için Antakya'ya gitti. Burada 2 kişinin tecavüzüne uğradı. Konyaaltı Polis Karakolu'na giderek şikayetçi olan genç kadın, ifadesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yürümekte bile zorlanarak hastaneye ulaşan genç kadında tecavüze bağlı yırtıklar tespit edildi ve bu raporlaştırıldı.
DAVAYA AVUKATSIZ KATILDI
Meryem olayın ardından İstanbul'a ailesinin yanına döndü. Babasını 2016 yılında kanserden kaybeden Meryem, annesinin de lenfoma kanseri olduğunu öğrenince yaşadıklarını ondan sakladı. 15 Ocak çarşamba günü olaya ilişkin ilk duruşmaya avukatsız ve yalnız başına katılan Meryem, zanlı avukatlarının sözlü tacizine uğradı.
GENÇ KADININ FERYADI
Genç kadın yaşadığı süreç sonrası 'kendini çok yalnız' hissettiğini belirterek olanları sosyal medyadan paylaşıp, bir sonraki duruşmasında herkesten destek istedi. Meryem'in anlattıkları sonrasında bir çok avukat gönüllü olarak avukatlığı üstlenmeyi önerirken, psikolojik yardım önerenler de oldu. İşte Meryem'in herkesi sarsan o paylaşımları:
Haber Videosu: Sosyal medya bu kadının feryadını konuşuyor! 'Tecavüze uğradım, kimsem yok, yardım edin'
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saygın iş adamı!? bu nasıl bir cümledir. . iş adamıysan herşeyi yapabiliyor musun? Bu kadına herkes destek vermeli. . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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neredesiniz ey insanlık?Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Antakya ( Antakya ) T. C. Hatay ili sınırları içinde merkez ilçe olan yer. NE ALAKA !!!!!Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ben Antalya mı demek istedi acaba diye düşündüm. Muratpaşa da Konyaaltı da Antalyada var da. . .1 Yayından Kaldır
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Zalimin zulmü varsa Mazlumun ALLAH ı var. Zulüm yapanlar yanlarına kar mı kalacaklarını sanıyorlar. . Zalimler için yaşasın CEHENNEM!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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deliler de gidiyomu cehenneme1 1 Yayından Kaldır