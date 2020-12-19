Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu

Son zamanlarda kullanıcı sayısı bir hayli artan sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video mide bulandırdı. TikTok'ta "memedyatv" adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, kuru incir deposunda farelerin olduğu görüldü.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Görüntülerde farelerin kuru incirleri yediği görüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı.