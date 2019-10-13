Sosyal medya ayağa kalktı: Greta'nın resmi Kadıköy duvarlarından silinsin!

13.10.2019 13:11

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Great Thunberg, Birleşmiş Milletler'de dünya liderlerine hitap etti ve iklim değişikliği konusunda yeterli adım atmadığını "Çocukluğumu çaldınız" sözleriyle liderleri sert bir dille eleştirmişti. Greta Thunberg'in portresi mural festivali kapsamında Kadıköy'de bir apartmanın duvarına çizilmişti.

Terör örgütü YPG militanları Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı süreçte iklim değişikliği paylaşımı yapıp Greta Thunberg'i etiketledi. Etikete karşılık veren aktivist paylaşımda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşım üzerine ayağa kalktı.