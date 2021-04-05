Sorunları Yunusemre ile çözüyorlar
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Sorunları Yunusemre ile çözüyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sorunları Yunusemre ile çözüyorlar

Yunusemre Belediyesi 'Yüzüncü Yıla Yüz Proje' vaatleri arasında yer alan Aile ve Eğitim Danışma Merkezi'nde, aileler yaşadıkları sıkıntıları uzman eşliğinde çözmeye çalışıyor.

Yunusemre Belediyesi 'Yüzüncü Yıla Yüz Proje' vaatleri arasında yer alan Aile ve Eğitim Danışma Merkezi'nde, aileler yaşadıkları sıkıntıları uzman eşliğinde çözmeye çalışıyor.

Yunusemre Belediyesi'nin 'Yüzüncü Yıla Yüz Proje' vaatleri arasında yer alan Aile ve Eğitim Danışma Merkezi çalışmasına devam ediyor. Uzman Aile Danışmanı Sema Yıldırım eşliğinde Yunusemre Kent Konseyi'nde evliliğe giden yolda veya evlilik hayatlarında, çocuk-aile ilişkileri, ergen problemi ve evlilik problemi gibi sorunlar yaşayan çiftlere ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmeti veriliyor. Pandemi sürecinde aileler arasında sorunların arttığını belirten Sema Yıldırım, bu dönemde problem yaşayan çiftlere rehberlik ettiklerini söyledi.

"Evde uzun süreler beraber vakit geçirildiği için ciddi problemler yaşanabiliyor" diyen Yıldırım, kadınların bu süreçte çocukları ve eşleri evde olduğu için iş yüklerinin arttığına dikkati çekerek, "Takdir edersiniz ki. Bu nedenle daha yorgun ve tahammülsüz olabiliyorlar. En büyük tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Evde bir iş bölümü yapmaları. Kişilerin kendi kişisel alanlarını oluşturarak burada daha önce yapmaya fırsat bulamadıkları, öğrenmek, kendilerini geliştirmek istedikleri şeylere yönelmeleri. Bir gün pandemi bittiğinde ben bu süreci nasıl değerlendirirsem daha güçlü bir iş yaşamı, daha güçlü bir hayat elde edebilirim şeklinde düşünerek bu vakti değerlendirmeleri çok mühim. Ayrıca kişilerin hem kişisel alanlarını oluşturup hem de beraber vakit geçirecekleri alanlarda daha kaliteli zaman geçirmeyi hedeflemeleri lazım. Evde çocukların eşlerin hepsinin belli bir alanda iş bölümü vermelerini öneriyorum. Böylelikle ortamı sahiplenmeleri ortamda daha çok var olmaları sağlanmış olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca eşlerin birbirleri ile tartışmak yerine evde belli bir sorun konuşma saatleri koymaları ve sadece o saatlerde bu problemlere dair çözümler aramalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

Yıllar evvel Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin vatandaşlardan imkanı olmayanların da bu hizmetten yararlanması isteği nedeniyle böyle bir çalışma başlattıklarına dikkati çeken Uzman Aile Danışmanı Sema Yıldırım, "Bu çalışma gerçekten çok isabetli oldu. Belki binlerce aileye destek olduk. Buradan halka böyle bir imkan sağladığı için sayın başkanımıza tüm kalbimle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Yıldırım, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu Çağrı Merkezini aramaları ya da Yenimahalle'de bulunan Yunusemre Kent Konseyi'ne gelerek randevu alabileceğini kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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