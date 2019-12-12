Sorgun Yunus Emre İlk ve Ortaokuluna uluslararası sertifika
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Sorgun Yunus Emre İlk ve Ortaokuluna uluslararası sertifika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl uygulamaya konulan, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime Entgrasyonu Programı kapsamında şartları yerine getiren Sorgun Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'na "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" verildi.

12.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:08
Sorgun Yunus Emre İlk ve Ortaokuluna uluslararası sertifika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl uygulamaya konulan, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime Entgrasyonu Programı kapsamında şartları yerine getiren Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'na "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" verildi.

Valilik makamında düzenlenen törende konuşan Vali Kadir Çakır, Türkiye genelinde OHSAS belgesini almaya hak kazanan 69 okuldan 8'nin 'ta bulunmasının sevindirici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Çakır, sertifikayı okul müdürü Mehmet Kılıçarslan'a verdi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Sorgun Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de katıldı.

Kaynak: AA
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