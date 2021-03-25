Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu

İhlas Haber Ajansı / GÖKTÜRK FIRAT - Haberler | 3. Sayfa

Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı Yozgat'ta başından vurulan Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, ağır yaralı...

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu

Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda

Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

YOZGAT - Yozgat'ta başından vurulan Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne, ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Salkım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Salkım'ın ne şekilde yaralandığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, savcının başka kamu personellerinin de bulunduğu bir ev toplantısında yaralandığı iddia edildi.

Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu
Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu
Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu
Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTÜRK FIRAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Meral Akşener Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sorgun Cumhuriyet Savcısı Salkım başından vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 20:48:24. #1.16#
title