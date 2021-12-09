SOPHIE HERMANN GENÇLEŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

İSTANBUL (Snob Magazin) - İstanbul Harika Bir Şehir..

Daha önce de İstanbul'a geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen SophieHermann,

"Burası doğu ile batının birleştiği harika bir şehir. İçinde büyülü bir tarih barındırıyor " dedi.