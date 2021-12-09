SOPHIE HERMANN GENÇLEŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
BAFTA(British Academy of Film andTelevisionArts) ödüllü "Made in Chelsea" dizisindeki başarılı performansı ile tanınan, İngiliz televizyon yıldızı düşes Sophie Hermann gençleşmek için İstanbul'a geldi. MustangJeans'in kurucusu olan LuiseHermann'nın ikinci kuşak torunu olan Hermann'a, İstanbul veLondra'da çalışmalarını sürdüren plastik cerrah Doç. Dr. Tunç Tiryaki kök hücretedavisi uyguladı. Bu işlem için 3 gün İstanbul'da kalan oyuncu, şehirde geçirdiği zamanları an be an sosyal medya hesabından paylaştı.
İSTANBUL (Snob Magazin) - İstanbul Harika Bir Şehir..
Daha önce de İstanbul'a geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen SophieHermann,
"Burası doğu ile batının birleştiği harika bir şehir. İçinde büyülü bir tarih barındırıyor " dedi.