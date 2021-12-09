SOPHIE HERMANN GENÇLEŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOPHIE HERMANN GENÇLEŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

SOPHIE HERMANN GENÇLEŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Snob Magazin - Haberler | Magazin

BAFTA(British Academy of Film andTelevisionArts) ödüllü "Made in Chelsea" dizisindeki başarılı performansı ile tanınan, İngiliz televizyon yıldızı düşes Sophie Hermann gençleşmek için İstanbul'a geldi. MustangJeans'in kurucusu olan LuiseHermann'nın ikinci kuşak torunu olan Hermann'a, İstanbul veLondra'da çalışmalarını sürdüren plastik cerrah Doç. Dr. Tunç Tiryaki kök hücretedavisi uyguladı. Bu işlem için 3 gün İstanbul'da kalan oyuncu, şehirde geçirdiği zamanları an be an sosyal medya hesabından paylaştı.

İSTANBUL (Snob Magazin) - İstanbul Harika Bir Şehir..

Daha önce de İstanbul'a geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen SophieHermann,

"Burası doğu ile batının birleştiği harika bir şehir. İçinde büyülü bir tarih barındırıyor " dedi.

SOPHIE HERMANN GENÇLEŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

SOPHIE HERMANN GENÇLEŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title