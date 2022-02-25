Songül Öden kimdir? Songül Öden hayatı ve biyografisi! Songül Öden kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Songül Öden merak konusu oldu. İşte Songül Öden hakkında merak edilen Songül Öden kimdir, Songül Öden hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu, Kanal D'den FOX'a transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır.

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