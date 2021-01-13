Songül Öden'in sağlık durumu hakkında korkutan gelişme
13.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:51
SON DAKİKA... Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Songül Öden, durumunun ağırlaşması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; evine kapanan Songül Ölden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.
TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRECEK
Hastalığı ağır geçiren 41 yaşındaki oyuncunun, artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin