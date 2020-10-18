Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçiyor (2)

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ÇELİK HALATLARI YÜKSELTİLDİÇanakkale Boğazı'na saat 08.00'de giriş yapan sondaj gemisi 'Kanuni', kulesiyle birlikte yüksekliği 114 metreye ulaştığı için 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının arasından geçerken, 80 metrelik çelik halatlar da 130 metre yüksekliğe kaldırıldı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ÇELİK HALATLARI YÜKSELTİLDİ

Çanakkale Boğazı'na saat 08.00'de giriş yapan sondaj gemisi 'Kanuni', kulesiyle birlikte yüksekliği 114 metreye ulaştığı için 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının arasından geçerken, 80 metrelik çelik halatlar da 130 metre yüksekliğe kaldırıldı. Lapseki ve Gelibolu yakalarındaki köprünün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarının bulunduğu bölgeye saat 13.30 sıralarında ulaşan 'Kanuni', 'Kurtarma-9' römorkör tarafından çekildi. 'Kanuni'nin 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi, 6 saatte tamamlandı. Sondaj gemisi, köprü ayakları arasındaki çelik halatların en yüksek olduğu noktadan geçiş yaptı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN