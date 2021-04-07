Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 15. bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 15. bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz 14. bölüm ardından izleyicilerimiz 15. bölüm fragmanını araştırıyorlar. Peki, Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 15. bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz son bölüm izle!

Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 15. bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz 14. bölüm ardından izleyicilerimiz 15. bölüm fragmanını araştırıyorlar. Peki, Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 15. bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

SON YAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yağmur, Akgün'ün evlilik çıkışına çok şaşırmıştır. Akgün, Yağmur'u rahatlatır. Hemen evlenmekten bahsetmemekte, ancak ilişkilerini Yağmur'un ailesine açıklarken niyetlerinin bu olduğunu söyleyerek açıklamak istemektedir. Yağmur, anne ve babasının tepkisinden çekinse de Akgün'ün hevesini kırmak istemez. Kafasında soru işaretleri olmasına rağmen Akgün'ün heyecanına katılır ve babasına durumu açıklamadan önce kendisine de haber vermesini ister. Akgün, Selim'in yanında olduğu her dakika arkasından iş çeviriyor gibi hissettiğinden rahatsız olur ve hiç olmayacak bir yerde Yağmur'la evlenmek istediğini Selim'e söyleyiverir.

Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor durumdadır. Fotoğraflar sızdırılırsa itibarı büyük zarar görecektir. Halil Sadi, Selim'in Cemal'i sıkıştırıp, elindeki kanıtı alamaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Selim, Canan'ı tehlikeye atmak istemez ve ilk defa bir işin peşini bırakmaya karar verir. Ancak Canan kendi üzerine oynanmasına çok sinirlenmiştir ve Selim'den durmamasını ister. Bu sırada Selim'e atanan muhakkik gelir. Selim'e karşı keskin ön yargıları olan muhakkik, Canan'ın da olayda parmağı olduğunu düşünmektedir.

Selim ve Canan başlarındaki dertleri savuşturmaya çalışırken, Akgün ve Yağmur'un evlilik çıkışıyla karşı karşıya gelirler.

SON YAZ SON BÖLÜM İZLE!



SON YAZ 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

