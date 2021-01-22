Son Yaz dizisinde rol alan Sinan Tuzcu'nun sevgilisinin kimliği belli oldu

FOX TV'de yayın hayatına başlayan 'Son Yaz' dizisinde Metin karakterini canlandıran Sinan Tuzcu'nun geçtiğimiz yaz ayından beri aşk yaşadığı gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu. Tuzcu'nun sevgilisinin kariyeri ise oldukça dikkat çekici. Sinan Tuzcu neden sevgilisiyle sık sık görüşemiyor? İşte detaylar...