Son Yaz dizisinde rol alan Sinan Tuzcu'nun sevgilisinin kimliği belli oldu
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Son Yaz dizisinde rol alan Sinan Tuzcu'nun sevgilisinin kimliği belli oldu

22.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:51
Son Yaz dizisinde rol alan Sinan Tuzcu'nun sevgilisinin kimliği belli oldu

FOX TV'de yayın hayatına başlayan 'Son Yaz' dizisinde Metin karakterini canlandıran Sinan Tuzcu'nun geçtiğimiz yaz ayından beri aşk yaşadığı gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu. Tuzcu'nun sevgilisinin kariyeri ise oldukça dikkat çekici. Sinan Tuzcu neden sevgilisiyle sık sık görüşemiyor? İşte detaylar...

Bugüne kadar; 'Ihlamurlar Altında', 'Yol Arkadaşım', 'Çemberin Dışında' ve 'Mor Menekşeler' gibi sevilen yapımlarda rol alan Sinan Tuzcu, 2006-2016 yılları arasında Dolunay Soysert ile evli kalmıştı.

2016 yılında Soysert'ten boşandıktan sonra hayatında beyaz bir sayfa açan Sinan Tuzcu, geçtiğimiz yaz ayında gizemli sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açmıştı.

Snob Magazin, Sinan Tuzcu'nun yeni sevgilisinin kimliğine ulaştı.

Kaynak: Snob Magazin

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