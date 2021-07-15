Son Ültimatom konusu ne, oyuncuları kimler? Son Ültimatom ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Son Ültimatom konusu ne, oyuncuları kimler? Son Ültimatom ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Son Ültimatom konusu ne, oyuncuları kimler? Son Ültimatom ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Bugün Kanal D'de yayınlanacak olan Son Ültimatom filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Son Ültimatom başrolde kimler var? Son Ültimatom ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Son Ültimatom konusu ne, neyi anlatıyor? Son Ültimatom oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar...

Beğenilen aksiyon, suç ve gerilim filmleri arasında yer alan Son Ültimatom'un oyuncu kadrosu ve konusuna yazımızdan ulaşabilirsiniz. Son Ültimatom senaristi kim? Son Ültimatom yönetmeni kim? Son Ültimatom hangi ülke yapımı, kaç yılında çıktı? Son Ültimatom orijinal adı ne?

SON ÜLTİMATOM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Son Ültimatom filmi 15 Temmuz Perşembe günü Kanal D'de saat 20:00 'da başlayacaktır.

SON ÜLTİMATOM KONUSU NEDİR?

Jason Bourne (Matt Damon) geçmişindeki sırları bir türlü öğrenememektedir. Kendisinin canlı olduğunu bilenler ise kendisi ortadan kaldırmak istediğinden, Moskova, Rusyaya taşınır ancak burada tekrar bulunur ve hayatta çok sevdiği bir insan, kendisine yardım etmiş Marie Helena Kreutz (Franka Potente) kazada kayb edince, Jasonun tekrar geçmişindeki sırları bulma ve yine bir macera yaşamasının zamanı gelmiştir. Artık Moskovadan Parise, Ordanda Fasa gidecek olan Bourne'u çeşitli maceralar ve gerilim beklemektedir.

Son Ültimatom konusu ne, oyuncuları kimler? Son Ültimatom ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SON ÜLTİMATOM OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon: Jason Bourne

Julia Stiles: Nicky Parsons

David Strathairn: Noah Vosen

Scott Glenn: Ezra Kramer

Paddy Considine: Simon Ross

Edgar Ramirez: Paz

Albert Finney: Dr. Albert Hirsch

Joan Allen: Pamela Landy

Tom Gallop: Tom Cronin

Daniel Brühl: Martin Kreutz

Scott Adkins: Agent Kiley

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