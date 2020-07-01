Son sözü Gupse Özay söyledi Gupse Özay, hız tutkunu sevgilisi Barış Arduç'a spor arabasını sattırdı. Arduç, spor arabadan aile otomobiline geçti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Deliha", "Görümce" ve "Eltilerin Savaşı" gibi filmlerle güçlü kadın karakterlerine hayat veren Gupse Özay, belli ki gerçek hayatında da biraz 'eli maşalı'! Sevgilisi Barış Arduç'un hız tutkusundan bıkan Özay, ona spor otomobilini sattırmayı başarmış. Arduç, Gupse Hanım'ın isteğini geri çevirememiş ve çok severek kullandığı Audi RS 6'yı elden çıkararak, yerine 2 milyon liralık bir Range Rover Vogue satın almış. Rol aldığı filmlerle ve yakışıklılığıyla dünya çapında şöhreti olan Barış Arduç'un evinde son sözü, anlaşılan o ki Gupse Özay söylüyor. Arduç'un çok hızlı otomobil kullanmasından tedirgin olan Özay, yaptığı baskı sonucu sevgilisini spor otomobilden aile arabasına geçirmeyi başardı. Böylece sosyal medyada popüler olan "#hanımcılık" akımına da yeni bir tuğla koydu!Bence de evde kadının sözü geçmeli ve hız felakettir, Gupse Hanım'ı duyarlı davranışı için tebrik ediyorum...

Kaynak: Snob Magazin