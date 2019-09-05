Son paylaşımı ile olay olan Hanife Gürdal kimdir?

05.09.2019 08:25

Meşhur gelin adayı Hanife Gürdal, son paylaşımı ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Programın sona ermesi sonrasında bir dönem akaryakıt istasyonunda çalışan Hanife Gürdal, sonrasında tesettürden çıkması ile olay olmuştu. Son günlerdeki fotoğraflarına gelen eleştiriler sonrasında yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Peki Hanife Gürdal kimdir?

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

1995 doğumlu olan İzmir Torbalı doğumlu Hanife Gürdal, lise mezunudur. 1.64 boyunda ve 59 kilodadır. 1 yıla aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal daha sonra Zuhal Topal'ın programına katılmış taliplerine ret cevabı vermesiyle ünlenmiştir.Hanife Gürdal'ın 3 kardeşi vardır ve daha önce hiç evlenmemiştir.

Bir dönem şarkıcı Bayhan Gürhan'ında talip olduğu Hanife yakından görüşme teklifini kabul etmiş ancak sonucunda Bayhan ile de yapamayacağını dile getirmiştir.

Hanife Gürdal'ın Instagram hesabında 506 bin takipçisi bulunuyor.