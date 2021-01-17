Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor

17.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:18

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs şoförlüğü yağan bir şahıs, üzerinde "Bu son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'yi kendisine veren notun sahibini arıyor. Şoför paranın üzerinde yazan notu görünce duygulandığını aktardı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve Kadirli-Adana arasında çalışan bir minibüste şoför olan Yusuf Dal, minibüsle seferi bittikten sonra eve geldi. Evde o günkü hasılatı hesaplamak için kazandığı paraları sayan Yusuf Dal, 20 TL'nin üzerinde "Bu son param üzülerek harcıyorum" yazılı bir not gördü.

"GERÇEKTEN DUYGULANDIM"

Parayı bir kenara ayıran Yusuf Dal, parayı kendisine veren kişiyi bulmak için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Çok duygulandığını belirten Dal, "Paranın üzerindeki notu görünce gerçekten duygulandım" dedi.

'Son param üzülerek harcıyorum' yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor

"ULAŞABİLİRSEM PARASINI İADE EDECEĞİM"

Dal, "Hangi müşterim bana verdi bilmiyorum. Belki de kendisi değil farklı birisi yazmıştır. Bu notun sahibine ulaşabilirsem parasını iade edeceğim. Ulaşamazsam da parayı çerçeveletip evime asacağım" ifadelerine yer verdi.

Minibüs şoförü 'Son param üzülerek harcıyorum' yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 15:19:11. #1.14#
title