Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs şoförlüğü yağan bir şahıs, üzerinde "Bu son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'yi kendisine veren notun sahibini arıyor. Şoför paranın üzerinde yazan notu görünce duygulandığını aktardı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve Kadirli-Adana arasında çalışan bir minibüste şoför olan Yusuf Dal, minibüsle seferi bittikten sonra eve geldi. Evde o günkü hasılatı hesaplamak için kazandığı paraları sayan Yusuf Dal, 20 TL'nin üzerinde "Bu son param üzülerek harcıyorum" yazılı bir not gördü.

"GERÇEKTEN DUYGULANDIM"

Parayı bir kenara ayıran Yusuf Dal, parayı kendisine veren kişiyi bulmak için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Çok duygulandığını belirten Dal, "Paranın üzerindeki notu görünce gerçekten duygulandım" dedi.

"ULAŞABİLİRSEM PARASINI İADE EDECEĞİM"

Dal, "Hangi müşterim bana verdi bilmiyorum. Belki de kendisi değil farklı birisi yazmıştır. Bu notun sahibine ulaşabilirsem parasını iade edeceğim. Ulaşamazsam da parayı çerçeveletip evime asacağım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN