Zırhlı Birlikler davasında karar: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Zırhlı Birlikler Davası'nda 8 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi. Tümen Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan Eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında karar açıklandı.
8 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
8 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
26 SANIĞA MÜEBBET
26 sanık "sanık anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası aldı.
15 sanık "darbeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.
ESKİ TUĞGENERAL KIRKER'E MÜEBBET HAPİS
Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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