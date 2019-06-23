Son dakika! YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi

İstanbul seçiminde oy kullanma işlemi sürerken, bazı ilçelerdeki sandıklarda oy zarflarının üzerinde "milletvekilleri seçimi" mührü basılması dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yaptığı toplantı sonucu, milletvekili seçimi mührünü taşıyan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi. YSK, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların da geçerli sayılmasına karar verdi.

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