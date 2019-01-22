YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün İtibarıyla Türkiye'deki Seçmen Sayısı 57 Milyon 93 Bin 985 Kişidir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985. 24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495. Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok'' dedi.

"HAKİMLERİMİZE İNCELEME YETKİSİ VERDİK"

Seçmen kaydı dondurulanlar hakkında konuşan Güven, "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495. YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven

"6 BİN KİŞİ KAYITTAN DÜŞÜLDÜ"

"Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok" diyen YSK Başkanı Güven, "Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü" dedi.

SURİYELİLERİN OY KULLANMASI

Suriyelilerin oy kullanacağı iddiası üzerine açıklama yapan Güven, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz" dedi.