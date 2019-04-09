YSK, AK Parti'nin 31 İlçede Sandıkların Tamamının Yeniden Sayılması Talebini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin 'İstanbul seçimindeki tüm sandıkların yeniden sayılması' itirazıyla ilgili karar verdi. AK Parti Temsilcisi Recep Özel yaptığı açıklamada, "31 ilçenin kararı alındı, Büyükçekmece'ye ilişkin karar yarına ertelendi. İstanbul'da 21 ilçede 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararı çıktı." dedi.

51 SANDIĞIN YENİDEN SAYILMASINA KARAR VERİLDİ

YSK'nın kararına göre, İstanbul'daki 31 ilçede oyların yeniden sayım talebi reddedildi, 21 ilçede 51 sandıkta ise oyların yeniden sayılması kararı alındı. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nın İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı.

BÜYÜKÇEKMECE İLE İLGİLİ TALEP ERTELENDİ

Özel, İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebinin YSK tarafından kısmen reddedildiğini bildirdi. Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin yarına ertelendiğini belirtti.

"BİZ BUNA MÜDAHALE EDEMEYİZ"

Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi konusuna da değinen Özel, "O il seçim kurulunun kararı, olağanüstü yolu bekler, beklemez. Biz buna müdahale edemeyiz" dedi.

Konuyla ilgili olarak YSK Başkanı Sadi Güven'den henüz bir açıklama gelmedi.