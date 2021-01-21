Son dakika haber | 85 yaş üzerindeki vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | 85 yaş üzerindeki vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

21.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:13

Son dakika haberler... Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 85 yaş üzerindeki vatandaşlara aşı uygulanmaya başladı.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 85 yaş üzerindeki vatandaşlara aşı uygulanmaya başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında sağlık çalışanlarına ilk doz aşılarının yapılmasıyla başlayan süreç devam ediyor.

Kentte huzurevleri ve bakım evlerinde kalanlar ile çalışanların aşılanmasının ardından 85 yaş üzerindeki kişilerin aşı işlemleri evlerinde gerçekleştiriliyor.

Bahçeşehir Mahallesi'nde ikamet eden 92 yaşındaki Mürüvvet Yıldırım ve bakımını yapan 65 yaşındaki kızı Fatma Yıldırım, ekiplerce aşılandı.

Fatma Yıldırım, aşı sonrası sıkıntı yaşamadığını belirterek, "Allah, devletimizden, milletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun." dedi.

Aşı ekibine, 112 Acil Sağlık görevlileri de ambulansla eşlik ediyor.

Son dakika haber | 85 yaş üzerindeki vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Son dakika haber | 85 yaş üzerindeki vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Son dakika haber | 85 yaş üzerindeki vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Son dakika haber | 85 yaş üzerindeki vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | 85 yaş üzerindeki vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:13:49. #1.15#
title