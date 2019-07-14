Son Dakika! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Giresun'un Espiye ilçesi Ericek köyünde bir yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Ölü ve yaralılar var.
Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 93 38 plakalı minibüs, Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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