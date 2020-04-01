Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
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Yükseköğretim Kurulu, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir

Son dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, koronavirüs nedeniyle isteyen öğrencilerin bahar dönemi kayıtlarını dondurabileceğini ve bu kayıtların azami süreden sayılmayacağını belirtti.

01.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:48
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, Kovid-19 nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine imkan sağlandı.

YÖK tarafından, rektörlüklere gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmaması yönünde alınan karar hatırlatıldı.

DERSLER İNTERNET ÜZERİNDEN DEVAM EDECEK

Bu kapsamda üniversitelerde eğitim, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacak ve derslerin teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe sahip olmaları halinde uzaktan ve dijital öğretim yöntemle yapılması konusunda üniversiteler yetkili olacak.

Yazıya göre, koronavirüs nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrenciler, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını belirterek YÖK'ten, uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

BAHAR DÖNEMİNDE KAYITLAR DONDURULABİLECEK

Yükseköğretim Kurulunun dünkü toplantısında, Kovid-19'un bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak bazı yeni kararlar alındı.

Buna göre, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.

Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanının görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek.

Bu süreçte, tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.

TEZ SAVUNMA VE YETERLİLİK SINAVLARI VİDEO KONFERANSLA YAPILABİLECEK

Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde Kovid-19'un etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınacak.

Tez savunma ve yeterlik sınavları, "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceği gibi öğrenciler, bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabilecek.

YÖK yetkilileri, tez öğrencilerinin savunma ve yeterlik sınavlarının dijital imkanlar ile yapılmasında video konferans ve diğer canlı bağlantı teknolojilerinin kullanılabileceğini belirtti. Bununla birlikte öğrencilerin bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine karar verildi. YÖK'ün kararları, 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı olacak.

Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir

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YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir

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