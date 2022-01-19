Son dakika... Yoğun kar nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince ambulansta doğum yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Yoğun kar nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince ambulansta doğum yaptı

Son dakika... Yoğun kar nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince ambulansta doğum yaptı
Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MARDİN'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'nde doğum sancısı tutan A.Y., yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

KIZILTEPE, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'nde doğum sancısı tutan A.Y., yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

?Kızıltepe'nin kırsal Arıklı Mahallesi'nde doğum sancısı tutan A.Y.'nin yakınlarının ihbarı üzerine ambulans sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle ekipler, mahalleye güçlükle ulaştı. A.Y.'yi ambulansa alan ekipler, ilerlemekte güçlük çekince yolda doğum başladı. Ekiplerin müdahale ettiği A.Y., bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilen A.Y. ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika... Yoğun kar nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince ambulansta doğum yaptı

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

Kızıltepe, Doğum, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title