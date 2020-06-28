Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
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Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek

Son dakika: YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi, 17.45 itibarıyla sona erdi. Sınav nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek.

28.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:54

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavları'nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Testi, 17.45 itibarıyla sona erdi.

SINAVDA 80 SORU YER ALDI

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) de bugün tamamlanmasının ardından üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) heyecanını yaşadı.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer aldı. Yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olan 2020-YKS adaylarına 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı.

SINAVDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı.

İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi. Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 18.30'A KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek.

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Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek

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